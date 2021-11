Hawkeye, Jeremy Renner non ricorda la storia del suo personaggio: l'esilarante video

I primi due episodi di Hawkeye pubblicati su Disney+ hanno già riservato alcune sorprese, come un Easter Egg su Thanos. Nei giorni scorsi, per promuovere l'uscita della nuova serie, è stato pubblicato un divertente video in cui i protagonisti Jeremy Renner e Hailee Steinfeld si sfidano in un quiz sul Marvel Cinematic Universe.

La clip di BuzzFeed è visibile anche all'interno della notizia, ed è divertente notare che alcune delle risposte sbagliate da Jeremy Renner riguardano proprio il suo personaggio. Una delle domande, infatti, era su Avengers: Age of Ultron: chi è stato il primo personaggio a provare a sollevare il martello di Thor? Il protagonista di Hawkeye, a quanto pare, non ricordava che era stato proprio Clint Barton.

Un altro tentennamento da parte di Jeremy Renner c'è stato poi in un'occasione di una domanda su Avengers: Endgame: l'attore non ricordava qual è l'ultima frase che Natasha (Scarlett Johansson) rivolge a Clint Barton, anche se con un po' di fortuna riesce a indovinarla.

Sembra ormai certo, intanto, che assisteremo al ritorno di Kingpin in Hawkeye. Tornando al quiz, Hailee Steinfeld è parsa molto più informata sul MCU rispetto a Jeremy Renner, ma va detto che anche altri attori hanno dimostrato in passato di non essere del tutto ferrati sull'argomento. Oltre all'ormai proverbiale sbadataggine di Gwyneth Paltrow, anche Evangeline Lily, che interpreta Hope Van Dyne, ammette candidamente di non conoscere alla perfezione tutti i retroscena.