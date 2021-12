Hawkeye, Jeremy Renner non sa mai cosa aspettarsi dai lavori MCU: 'La CGI cambia tutto'

Vi abbiamo raccontato del triste primato di Hawkeye, ma la nuova serie Marvel va avanti e Disney+ ha pubblicato questo mercoledì il quarto episodio. In una recente intervista a GQ il protagonista, Jeremy Renner, ha raccontato che, quando è sul set di uno dei titoli del Marvel Cinematic Universe, non riesce a immaginare come sarà il prodotto finito.

Fin dal 2008, infatti, i Marvel Studios fanno ricorso a dosi massicce di computer grafica e a una meticolosa post-produzione, così che il risultato finale è molto diverso da come è percepito dagli occhi degli attori durante le riprese.

"Beh, è molto diverso, no? Voglio dire, so come sarà I Segreti di Wind River quando sarà finito" ha spiegato la star di Hawkeye, prendendo a esempio uno dei suoi film extra-MCU, in cui tra l'altro ha recitato insieme a un'altra eroina Marvel, Elizabeth Olsen. "Mentre non ho idea di come sarà un film Marvel. Cioè, conosco le scene che abbiamo girato all'interno di un laboratorio o qualcosa del genere. Ma non puoi sapere quale sarà lo sfondo, o che aspetto avrà davvero Hulk. È semplicemente completamente diverso."

Nei giorni scorsi abbiamo sentito le dichiarazioni sui superpoteri di Echo da parte dei registi di Hawkeye. Secondo Jeremy Renner, inoltre, la CGI può rappresentare un limite per lo sviluppo dei personaggi, ma non mancano nel MCU i momenti più profondi e introspettivi, come la rivelazione che Clint Barton aveva una famiglia in Avengers: Age of Ultron. "Quello è stato un momento molto significativo" ha commentato.