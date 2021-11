Hawkeye, Jeremy Renner: "Non volevo recitare in calzamaglia a 50 anni, eppure eccomi qua!"

Debutta domani, mercoledì 24 novembre, Hawkeye, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe in cui dovremmo assistere anche a un incontro tra Kate e Yelena Belova. Intervenuto al Tonight Show con Jimmy Fallon, Jeremy Renner, l'interprete di Occhio di Falco, ha raccontato che non avrebbe immaginato di recitare alla sua età il ruolo del supereroe.

Se la scorsa settimana un altro protagonista del MCU, Tom Holland, aveva dichiarato di non aver intenzione di interpretare ancora Spider-Man a trent'anni, facendo preoccupare i fan con cinque anni di anticipo, Jeremy Renner ha scherzato sulla sua età e sulle sue aspettative nel corso del celebre talk show.

"Inizialmente c'erano delle idee per un adattamento, ma è stato undici anni fa" ha raccontato. "Ricordo che uno dei miei primi pensieri, nel 2010 o nel 2011, era: Non voglio recitare a cinquant'anni in calzamaglia! Nessuno vorrebbe vedermi a cinquant'anni in calzamaglia."

E invece, Jeremy Renner ha tagliato il traguardo del mezzo secolo di età lo scorso gennaio, e interpreta ancora Clint Barton / Hawkeye, nella nuova serie che a suo parere sarà meglio di un film su Occhio di Falco. Dopo l'ingresso di Hailee Steinfeld nel cast, in ogni caso, sono in molti a ipotizzare un passaggio di consegne nello show, con Clint Barton che cede il ruolo di Occhio di Falco a Kate Bishop.

Sarà davvero così? Inizieremo a scoprirlo da domani, quando saranno pubblicati su Disney+ i primi due episodi di Hawkeye.