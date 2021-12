Hawkeye, Jeremy Renner fa il papà sul set: la tenera foto con la figlia

Fin dai tempi di Avengers: Age of Ultron abbiamo visto il Clint Barton del MCU come un padre di famiglia, caratteristica che condivide con il suo interprete, Jeremy Renner. Se il nuovo teaser trailer di Hawkeye sembra anticipare l'arrivo di Yelena Belova, la trama della serie Marvel in streaming su Disney+ è ormai entrata nel vivo.

Non manca però ai protagonisti il tempo di voltarsi indietro e guardare al passato, all'epoca delle riprese. Proprio Jeremy Renner, infatti, ha recentemente condiviso un ricordo del set di Hawkeye, dove spesso e volentieri si faceva accompagnare dalla figlia Ava, di otto anni.

Nel suo post Instagram, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, l'interprete di Clint Barton / Occhio di Falco mostra un'immagine della piccola Ava, seduta di spalle, che guarda al monitor una scena con il suo papà e Hailee Steinfeld. Nelle didascalia, Renner spiega che la foto risale a un anno fa.

Il post si aggiunge così alle recenti foto di Hailee Steinfeld e Pizza Dog. Jeremy Renner, del resto, ha parlato spesso di sua figlia e di quanto sia importante per lui. In una recente intervista, per esempio, ha raccontato di non aver mai preso oggetti di scena come souvenir dai set in cui lavora, ma di aver recentemente "rubato" un costume da Hawkeye per indossarlo proprio a scuola di Ava.