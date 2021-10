Hawkeye, Jeremy Renner ha preso in prestito il costume per sua figlia: "Non lo restituirò"

Come sappiamo, le rigide regole dei Marvel Studios impediscono agli attori di portare a casa costumi e accessori di scena, ma quando Jeremy Renner si è reso conto di essere l'unico a rispettare il diktat ha deciso di prendere in prestito il suo costume da Hawkeye. Lo indosserà a quanto pare alla scuola di sua figlia, e non lo restituirà.

Abbiamo visto in questi giorni il nuovo teaser di Hawkeye e manca meno di un mese all'arrivo su Disney+ della nuova serie su Occhio di Falco. Jeremy Renner è stato ospite martedì scorso al Jimmy Kimmel Live e ha raccontato la sua bravata.

"Nei dieci anni o giù di lì a fare gli Avengers e cose del genere, non ho mai preso nulla, perché ci hanno chiesto di non farlo e mia madre mi ha educato bene. Ma poi tutti gli altri Avengers hanno preso della roba! Quei bastardi, tutti hanno rubato qualcosa!" ha scherzato l'attore. "Così alla fine, dopo aver girato la serie tv, mi hanno chiesto di fare il valletto alla scuola di mia figlia. Sai, hanno bisogno di aiuto, di un adulto che dica: Ehi, da dove vieni? A che classe vai? e che li accompagni in classe. Così ho detto: Va bene, se lo farò, lo farò vestito da Occhio di Falco."

Alla domanda del conduttore, Jeremy Renner ha detto di non essersi ancora presentato a scuola in costume, ma di averlo prelevato dal set di Hawkeye. "Non so se me lo chiederanno indietro, probabilmente non lo restituirò a questo punto. Ma alla fine ce l'ho fatta" ha aggiunto.

Per altri approfondimenti su Hawkeye, se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alle foto di Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop.