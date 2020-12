Hawkeye: Jeremy Renner ringrazia New York per i ricordi natalizi

Le nuove foto di Hawkeye hanno presentato ai fan il personaggio di Vera Farmiga, nel frattempo vi segnaliamo questo post di Jeremy Renner condiviso sulla sua pagina ufficiale di Instagram ed incentrato sulle festività natalizie.

Come sapete le riprese della prima stagione della serie con l'interprete di Clint Barton e Hailee Steinfeld sono ancora in corso a New York, l'opera continuerà la storia del celebre supereroe e introdurrà nel MCU quella che sarà la sua prossima alleata: Kate Bishop, che conoscerà Hawkeye proprio nel corso di questa stagione. Nel frattempo, mentre aspettiamo altre notizie ufficiali riguardo la trama dello show, vi segnaliamo questo post condiviso da Jeremy Renner sulla sua pagina di Instagram.

Trovate la foto in calce alla notizia, possiamo quindi vedere il protagonista dello show vestito in modo elegante di fronte ad un palazzo con delle decorazioni natalizie, inoltre è presente questo commento: "Grazie New York per i ricordi di Natale". I fan hanno subito ipotizzato che l'edificio è quello in cui si terrà la festa vista nelle foto di Hawkeye condivise nei giorni precedenti, ipotesi molto probabile considerando che Jeremy Renner indossa lo stesso completo.

Rimaniamo in attesa della data di uscita ufficiale dello show, nel frattempo vi segnaliamo l'annuncio sulla presenza di Hailee Steinfeld in Hawkeye.