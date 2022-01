Hawkeye, Jeremy Renner rivela: 'Gli Avengers sono come una famiglia per me'

Durante una recente partecipazione a un podcast, la star di Hawkeye, Jeremy Renner, ha parlato dello stretto legame che unisce gli interpreti dei primi 6 Avengers: le star che hanno interpretato Iron Man, Capitan America, Thor, Hulk e Black Widow per lui sono "come una famiglia".

Guardando al livello odierno delle produzioni Marvel, non è facile ricordare le origini di questo universo cinematografico: nel periodo in cui Kevin Feige introdusse Tony Stark, Steve Rogers e Thor nelle rispettive pellicole, nessuno avrebbe potuto immaginare che il Marvel Cinematic Universe si sarebbe espanso tanto, fino a includere decine di supereroi e di personaggi secondari.

Ma il primo film corale del MCU ha visto protagonisti i primi 6 Avengers, anche noti con l'acronimo A6. Di recente, Jeremy Renner aveva rivelato che i 6 Avengers hanno una chat di gruppo, grazie alla quale sono sempre rimasti in contatto durante tutti questi anni.

Nei giorni scorsi l'attore è tornato a parlare del rapporto speciale che lo lega ai colleghi Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Scarlett Johansson: "La cosa più bella che è arrivata a me e a tutti noi grazie agli ultimi 11 anni nel mondo Marvel è il percorso che ho condiviso con gli A6 originari" ha rivelato l'attore.

"Abbiamo affrontato matrimoni e divorzi, sono nati dei bambini, ci sono stati molti cambiamenti nelle nostre vite personali come nel nostro lavoro, vite che abbiamo condiviso insieme in modo molto particolare. Tutti loro sono come una famiglia per me" ha confessato Renner, tornando a parlare del tatuaggio che hanno fatto insieme e che rappresenta il loro legame d'affetto.

Tatuaggio che hanno fatto tutti gli attori tranne uno: infatti, in un'intervista di qualche anno fa Mark Ruffalo rivelò di non avere il tatuaggio degli Avengers (né nessun altro tatuaggio) perché spaventato dagli aghi.