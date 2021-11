Hawkeye, Jeremy Renner rivela: 'Robert Downey Jr. mi aveva preso sotto la sua ala'

Nel corso di una nuova intervista concessa a Entertainment Tonight e in piena campagna promozionale in vista del lancio di Hawkeye, serie del Marvel Cinematic Universe il cui debutto è previsto per domani su Disney+, Jeremy Renner è tornato a parlare di questi anni ai Marvel Studios e del suo rapporto con la star principale Robert Downey Jr..

L'attore ha ricordato di quando Downey Jr. lo aiutò nel suo esordio nel Marvel Cinematic Universe quando apparve nel film Thor, del 2011, in cui l'interprete di Occhio di Falco aveva poco più che un cameo. I due attori avrebbero poi condiviso il set nei successivi The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e Avengers: Endgame.

"Penso che Downey Jr. abbia davvero innescato tutto il Marvel Cinematic Universe proprio come aveva fatto con Iron Man. Ci ha preso un po' tutti sotto la sua ala, per cercare di proteggerci in un certo senso. Adesso ci conosciamo tutti e siamo tutti amici, proprio in una maniera diversa, in cui puoi contare sull'altro".

La stessa sensazione di Renner con Downey Jr. si è ripetuta a sua volta tra la new entry nel MCU Hailee Steinfeld con l'interprete di Occhio di Falco: "Con il tempo ho avuto modo di imparare molto, ma sono grata di aver avuto Renner perché probabilmente la sua esperienza all'inizio sarà stata molto simile alla mia".

Renner ha continuato: "Non sapevo nulla (entrando nel MCU). Tutto ciò che sapevo era che c'era Iron Man che faceva su e giù per Manhattan Beach. Poi ho conosciuto Kevin Feige e Louise D'Esposito e tutti gli altri e abbiamo parlato di Clint Barton. Mi hanno chiesto cosa ne sapessi di lui e io: 'Non ne so nulla. Non ho letto i fumetti. Ma sa cosa amo? Iron Man. Sono qui perché ho davvero amato Iron Man. Adoro quello che avete fatto con lui'".

