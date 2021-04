Hawkeye: Jeremy Renner si finge morto per colpa di un'ascia nella nuova foto dal set

In attesa di scoprire la data di uscita della serie con Jeremy Renner, i fan hanno potuto vedere le prime foto scattate sul set di Hawkeye, inoltre un post condiviso dall'interprete del famoso Avengers ha riscosso un notevole successo tra i suoi followers.

Nelle scorse ore Jeremy Renner ha infatti condiviso sul suo account ufficiale di Instagram una breve storia, che potete vedere in calce alla notizia. Nella foto il volto di Clint Barton fa finta di essere stato ucciso da un colpo di ascia, preferendo quindi non inserire nessun commento all'immagine. I fan interessati a scoprire qualche dettaglio in più, hanno quindi subito cercato di capire chi potrebbe essere il proprietario di quell'arma, che sembrerebbe far parte degli oggetti di scena di Hawkeye. In particolare sulla lama dell'ascia è possibile vedere due disegni ispirati alle illustrazioni dei vichinghi, per ora però non si hanno ancora i nomi dei suoi possibili proprietari. Quale personaggio dei fumetti Marvel usa quell'arma? Se avete delle ipotesi scrivete un commento alla notizia.

Come avevamo già annunciato, per ora non sappiamo ancora quando saranno disponibili le puntate dello show, in molti credono che potrebbe fare il suo debutto su Disney+ negli ultimi mesi del 2021, per ora comunque non è ancora stata annunciata una data ufficiale. Se cercate altre indiscrezioni sulla produzione, vi segnaliamo questa foto condivisa dal protagonista di Hawkeye.