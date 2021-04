Hawkeye: Jeremy Renner in uno dei set di Avengers: Endgame nella nuova foto della serie

Le riprese di Hawkeye sono terminate: la nuova serie dei Marvel Studios con protagonista Jeremy Renner arriverà sul servizio di streaming on demand Disney+ entro la fine dell'anno ma questo non impedisce ad alcune foto dal set di trapelare online.

Nell'ultima, che potete trovare in calce all'articolo, l'attore candidato all'Oscar si trova nella fattoria di famiglia, vista per l'ultima volta durante l'epocale Avengers: Endgame dei fratelli Russo. Nello specifico, la foto cattura Jeremy Renner durante un'intervista sul set, presumibilmente realizzata per il materiale di marketing di accompagnamento che arriverà insieme alla serie, nello specifico l'episodio di Marvel's Assembled ad essa dedicata.

Ricordiamo che in Hawkeye l'interprete di Occhio di Falco, che torna nel personaggio per la sesta volta dopo Thor, The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e il già citato Endgame, sarà affiancato da Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop, la nuova Occhio di Falco. Il cast della serie include inoltre Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Zahn McClarnon e ovviamente Florence Pugh, che esordirà nel ruolo di Yelena Belova in Black Widow.

Quali sono le vostre aspettative per la serie tv di Occhio di Falco? Come si intreccerà, secondo voi, con gli eventi dell'attesissimo film stand-alone di Scarlett Johansson? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto!