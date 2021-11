Hawkeye, Jeremy Renner sfidò la Marvel: 'Licenziatemi, mia figlia è più importante!'

Solo tre giorni, non uno di più né uno di meno. È quanto manca all'uscita su Disney+ di Hawkeye, la nuova serie Marvel dedicata a Occhio di Falco e alla sua nuova apprendista, Kate Bishop. In un'intervista per l'occasione, l'attore Jeremy Renner è tornato a parlare di quando le troppe riprese non gli permettevano di vedere la figlia piccola.

Per chi ha collaborato al nuovo titolo di Casa Marvel, queste sono le ultime cartucce da sparare in fatto di conferenze stampa e interviste, che normalmente precedono numerose il debutto di progetti così anticipati e discussi. Ma nella maggior parte dei casi questi incontri sono tutt'altro che vuoti o inutili e anzi sono capaci di rivelare più cose di tutti i precedenti, che siano indiscrezioni volute o no. Per quanto riguarda le prime, una recente intervista a Hailee Stanfield ha rivelato un nuovo personaggio di Hawkeye, mentre nell'ultima conferenza stampa un misunderstanding con Kevin Feige potrebbe aver detto troppo sul progetto degli Young Avengers.

In alcuni casi però, le interviste a due, più intime, sono anche l'occasione per sfogare antichi dissapori o frustrazioni. È stato proprio il caso di Jeremy Renner, che in una recente intervista a Men's Health ha parlato di cosa ha rappresentato, nella sua carriera, la nascita della figlia Ava, che ha attualmente 8 anni. Renner ha raccontato come l'iniziale difficoltà di starle accanto nei primi anni di vita, a causa delle riprese senza sosta, l'abbia portato a imporre dei paletti nei confronti dei suoi datori di lavoro.

Renner ha detto di Ava: "Mi ha insegnato ad avere le pa**e per dire: 'Fanc**o a tutti. È il mio momento con mia figlia.'". E quando alcuni amici gli avrebbero paventato la possibilità non così distante di un licenziamento dal ruolo di Occhio di Falco, ha ribattuto idealmente [alla Marvel]: "Ho detto: 'Va bene, riassegnate il mio ruolo. Starò qui con mia figlia.'".

Per fortuna, il licenziamento non si rese necessario, perché fu proprio la linea dura di Renner a prevalere: oggi può visitare o farsi visitare da sua figlia tutti i weekend durante le produzioni (forse anche spesato). Se i produttori non saranno in grado di sopportare il suo tempo con sua figlia, passerà il progetto. "Lei è la mia priorità. Recitare e tutto il resto vanno fuori dalla finestra". Forse sarà meglio che la Marvel rimanga alle sue condizioni, visto il radioso futuro che potrebbe seguire a Hawkeye. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!