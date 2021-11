Hawkeye, Jeremy Renner sicuro: 'È esattamente ciò che occorreva a Clint'

Clint Barton è sicuramente uno dei personaggi del Marvel Cinematic Universe a necessitare di un adeguato approfondimento prima di dirci addio: il personaggio di Jeremy Renner ha goduto fin qui di un minutaggio relativamente ridotto, per cui lo show su Hawkeye potrebbe essere l'occasione giusta per rimediare una volta per tutte.

Mentre Kevin Feige parla dell'importanza di Avengers Age of Ultron per la storia di Hawkeye, dunque, lo stesso Jeremy Renner torna sul discorso di cui sopra, parlando della nuova serie del Marvel Cinematic Universe come di qualcosa di assolutamente necessario per il suo personaggio.

"Ne abbiamo parlato molto. Ne parlai con Kevin Feige e lui ne fu entusiasta. Mi disse: 'Che ne dici di fare una serie su Hawkeye?' Ed io: 'Penso sia esattamente lo spazio che meriterebbe'. È un personaggio con cui abbiamo passato molto tempo, ma che conosciamo ancora molto poco. Potremo passare un po' di tempo in più con lui grazie alla forma di storytelling più lunga in assoluto, avere una maggiore comprensione di Clint Barton, capire chi è e da dove viene, questo genere di cose" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne pensate? Credete anche voi che una serie sia il modo migliore per approfondire la vita del nostro Clint? Fatecelo sapere nei commenti! Hailee Steinfeld, intanto, si è detta entusiasta di lavorare con Florence Pugh per Hawkeye.