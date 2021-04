Hawkeye, Jeremy Renner sui social: 'Ringrazio la troupe per lo straordinario lavoro'

Proprio sui social network, Jeremy Renner ha annunciato la fine delle riprese di Hakwkeye e ora l'interprete di Clint Barton ha voluto ringraziare tutti quelli che lavorando duramente dietro la macchina da presa hanno permesso la realizzazione di questa nuova serie.

"Bravi a tutti @marvel @disneyplus, a tutta la nostra troupe, al team di stunt @heidimoneymaker e al cast straordinario per tutto il duro lavoro svolto in questo spettacolo!!! Non vediamo l'ora di condividerlo con. Grazie a tutti per l'incredibile viaggio".

Non è un segreto che questo spettacolo sarà importantissimo per lo sviluppo della nuova fase del Marvel Cinematic Universe. Tra i protagonisti ci sarà anche Hailee Steinfeld e si vocifera che assisteremo anche all'apparizione del personaggio interpretato da Florence Pugh in Black Widow.

Anche Hawkeye come le altre serie presentate su Disney+ avrà caratteristiche simili a quelle dei film Marvel, proprio a proposito di questo, Trinh Tran ha detto: "Trattiamo i nostri spettacoli come se stessimo realizzando i nostri film. Voglio dire, l'atmosfera e la qualità di quegli spettacoli televisivi sarà la stessa dei film Marvel che avete visto fin qui. Questa è sempre stata la mentalità [del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige]. Dobbiamo assicurarci che quando le persone vedranno questi episodi, penseranno di essere nel bel mezzo di un unico film, solo della durata di più ore".

Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle.