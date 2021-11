Hawkeye: Jeremy Renner spiega perché 'è meglio di un film su Occhio di Falco'

Nel pieno della campagna promozionale attorno a Hawkeye, i cui primi due episodi debutteranno su Disney+ nella giornata di domani, Jeremy Renner ha concesso una nuova intervista in cui parla ampiamente della prossima serie del Marvel Cinematic Universe, spiegando anche perché l'ha preferita a un possibile film standalone su Occhio di Falco.

Parlando ai microfoni di Vanity Fair, Jeremy Renner ha rivelato di aver preferito di gran lunga l'idea di una serie su Occhio di Falco piuttosto che un film standalone sul personaggio Marvel: "Ero davvero emozionato dell'idea di farne un racconto dalla forma più lunga che sarebbe arrivato su Disney+. Penso sia un modo più accessibile per conoscere il personaggio, anche per me stesso, perché lui è stato parte di un universo gigantesco. Come torni a narrare la sua backstory e la psicologia del personaggio ancora un po' di più? La forma lunga di storytelling che hanno le serie era il modo più accessibile. Penso. Poi è grandioso perché abbiamo potuto realizzare un film di 6 ore anziché uno da 2 ore".

Nel frattempo, è stato appena confermato che Hawkeye sarà ambientato due anni dopo Avengers Endgame, dunque gli eventi di Hawkeye si verificherebbero nell'anno 2025. Definire un tempo, in verità, non sembra essere fondamentale per questa serie, l'importante è che ci si trovi dopo i fatti di Endgame, ma può essere rilevante se si mette in relazione i vari prodotti Marvel in uscita.

"Avere una cornice natalizia è stata una cosa entusiasmante, perché penso che offra un'energia e un'atmosfera unica", ha aggiunto il regista Rhys Thomas in merito allo show a Total Film. "Ci ritrovavamo questo strumento nella nostra cassetta degli attrezzi. Parte del divertimento è che, poiché Clint è un protagonista umano senza superpoteri, ci siamo potuti concentrare con gioia più sul personaggio".

In precedenza, Jeremy Renner ha ricordato l'aiuto di Robert Downey Jr all'epoca del suo esordio nel MCU.