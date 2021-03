Hawkeye, Jeremy Renner stuzzica i fan dal set: 'Pronto per un bel combattimento'

Mentre Disney+ si prepara ad The Falcon and the Winter Soldier dal 19 marzo, proseguono senza sosta i lavori di un'altra attesa serie Marvel in arrivo nel corso del 2021. Stiamo parlando ovviamente di Hawkeye, lo show che vedrà come protagonista l'Occhio di Falco di Jeremy Renner.

Dopo aver anticipato le riprese di una scena di inseguimento, la star di The Hurt Locker è tornata ad aggiornare i fan sullo stato dei lavori tramite le storie di Instagram, dove ha condiviso una sua foto (con tanto di maglietta degli Avengers) mentre stava viaggiando in macchina verso il set della serie Disney+. "Sono pronto per un bel combattimento questa sera" ha scritto Renner, rivelando dunque di stare per prendere parte alle riprese di una scena d'azione.

Oltre a riportare Jeremy Renner nei panni di Occhio di Falco, lo ricordiamo, la serie firmerà il debutto di Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop, già apparsa in alcune foto dal set di New York. Insieme troveremo a loro troveremo anche Vera Farmiga, Alaqua Cox, Tony Dalton, Zahn McClarnon e Florence Pugh, quest'ultima di ritorno come Yelena Belova dopo il suo esordio in Black Widow.

Hawkeye dovrebbe debuttare sulla piattaforma streaming della House of Mouse intorno alla fine del 2021, tuttavia la data di uscita non è ancora stata fissata. Intanto, a proposito del MCU televisivo, vi ricordiamo che la serie su Loki debutterà il prossimo 11 giugno.