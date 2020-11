Hawkeye, Jeremy Renner torna in azione: ecco quando partiranno le riprese della serie

In attesa di mettere finalmente gli occhi su WandaVision, la serie Disney+ che darà ufficialmente il via alla Fase 4 del MCU, ecco arrivare in rete un importante aggiornamento su un altro dei titoli Marvel in arrivo sulla piattaforma streaming.

Stiamo parlando di Hawkeye, lo show con protagonista l'Occhio di Falco di Jeremy Renner le cui riprese a quanto parte partiranno la prossima settimana a New York. La conferma arriva da un cartello avvistato a Brooklyn dal giornalista di The Verge Chris Welch, dove si legge che a partire dal 2 dicembre la produzione di "Anchor Point" (titolo di lavorazione di Hawkeye) si svolgerà per le strade di Brooklyn. Il foglio non rivela per quanto andranno avanti le riprese in esterna, ma sappiamo che la produzione principale è di base ad Atlante, in Georgia.



A meno di sorprese, la notizia dell'inizio dei lavori di Hawkeye significa che a breve verrà rivelata anche l'interprete di Kate Bishop, personaggio associato nei mesi scorsi ad Hailee Steinfeld ma per cui non è ancora arrivata una conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios.



Cosa vi aspettate dalla serie? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, a proposito delle serie Marvel/Disney+, sono emerse in rete le prime immagini di Iman Vellani nei panni di Ms. Marvel.