Hawkeye, Kate Bishop è stata blippata da Thanos? Risponde Hailee Steinfeld

Nonostante siano passati alcuni anni i fan si pongono ancora diverse domande su Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, soprattutto su quali personaggi siano sopravvissuti o meno allo schiocco di Thanos. E ora si scopre che Hawkeye non è esente da riferimenti che riguardano quel periodo storico del Marvel Cinematic Universe.

E una domanda ovviamente sorge spontanea. Kate Bishop è sopravvissuta? Nel frattempo Hawkeye ha fatto breccia nel cuore degli spettatori, come dimostra il punteggio su Rotten Tomatoes.



La trama dello show con protagonisti Jeremy Renner e Hailee Steinfeld mostra come Bishop vivesse insieme alla sua famiglia a New York nel bel mezzo della Battaglia di New York di The Avengers. Ma è sopravvissuta allo schiocco di Thanos, in seguito?



Ecco la risposta di Hailee Steinfeld:"Credo che la vedremo sopravvivere e vedremo... sapete, vedremo anche il senso di perdita. Questo non è successo a lei".

Una risposta inequivocabile che non lascia spazio a interpretazioni.

Nel corso della Battaglia di New York, come mostrano le sequenze ambientate nel 2012, Kate ha circa 10 anni, il che corrisponde con l'età mostrata nella nuova serie MCU, ambientata tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.



Scoprite la nostra recensione di Hawkeye, limitata ai primi due episodi dello show. Il cast comprende anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox, Florence Pugh, Brian D'Arcy James e Linda Cardellini.