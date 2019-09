Hawkeye: Kate Bishop potrebbe debuttare prima del previsto

Hawkeye parlerà del passaggio di consegne tra Clint Barton e Kate Bishop, che dovrebbe essere interpretata da Hailee Steinfeld e la notizia del casting dell’attrice ha fatto ipotizzare che potremmo vedere il debutto del personaggio prima della messa in onda della serie che la vedrà tra i personaggi principali.

Poiché Kevin Feige ha dichiarato che le nuove serie Marvel saranno connesse tra loro e anche ai film, in modo simile alle precedenti fasi, i colleghi di Comicbook.com hanno provato a capire dove potremmo vedere Kate Bishop nei prossimi tempi. Ricordiamo, però, che al momento non c’è stata ancora una conferma ufficiale in merito e quindi si tratta di speculazioni.

In ogni caso, le voci su Hailee Steinfeld sono emerse in un periodo in cui sta venendo presentato il cast che farà parte di The Falcon and The Winter Soldier, la cui produzione inizierà a breve. Per questo motivo, l’ipotesi è che la supereroina potrebbe fare una comparsa già in questo show. Un’altra possibilità è quella di vederla in una piccola parte in Black Widow, che sarà ambientato tra gli eventi di Infinity War e Endgame.

Non è poi da escludere che gli studios della Casa delle idee abbiano voluto scritturare l’attrice il prima possibile a causa dell’alta richiesta dopo le esperienze in Bumblebee e Spider-Man: Into the Spider-Verse e dunque evitare il rischio di non poterla avere a disposizione nel MCU in futuro.

Riguardo Hawkeye, sappiamo che sarà scritta da Jonathan Igla, che ha sceneggiato diversi episodi di Mad Men.

Cosa ne pensate? Sareste felici di vedere comparire il personaggio prima del 2021, l’anno in cui è prevista l’uscita di Hawkeye?