Hawkeye, Kate Bishop e Lucky The Pizza Dog nel primo video dal set della serie

Occhio di Falco, Kate Bishop e Lucky The Pizza Dog prendono la metro... No, non è l'inizio di una barzelletta, ma la scena mostrata nel video dal set di Hawkeye trapelato poche ore fa.

Nei giorni scorsi il feed di rumor e notizie relativo alla serie tv di Disney+ dedicata a Hawkeye è stato piuttosto attivo, con quelle che sembrerebbero essere delle conferme da parte delle registe e della stessa attrice che Hailee Steinfeld interpreterà davvero Kate Bishop nello show.

Oggi però, a circolare per la rete è un video registrato sul set di Hawkeye, nel quale si intravederebbero non solo Hailee Steinfeld, come riporta Charles Murhpy di Murphy's Miltiverse, ma anche Jeremy Renner e quello che parrebbe essere Lucky The Pizza Dog, il cagnolino che nei fumetti Clint salva dalla Tracksuit Mafia (avevamo anche letto dei rumor a proposito della Tracksuit Mafia qualche tempo fa), e che poi finirà con l'adottare. In un numero successivo, raccontato dal punto di vista di Lucky, si scoprirà anche il perché del nomignolo The Pizza Dog.

Purtroppo, la qualità e l'angolazione del video non permettono di dire granché sulla scena o anche sui suoi protagonisti (è difficile riconoscere anche gli stessi attori), ma è probabile che nei prossimi giorni arriveranno altre immagini dal set.