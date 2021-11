Hawkeye, Kate Bishop farà parte degli Young Avengers? Risponde la produttrice

In attesa del debutto di Hawkeye su Disney+, si fanno sempre più insistenti le voci in merito ad un progetto riguardante gli Young Avengers, un gruppo di giovani supereroi nati sulla falsariga dei vendicatori originali, in cui molti vedrebbero davvero bene anche Kate Bishop.

In una recente intervista la produttrice di Hawkeye Trinh Tran (che ha anche prodotto Avengers: Infinity War ed Endgame) pur essendo piuttosto evasiva, ha parlato del progetto degli Young Avengers, sottolineando come al momento le attenzioni siano rivolte tutte alla serie in uscita su Disney+ e al debutto di Hailee Steinfeld nel MCU.

"Il nostro obiettivo principale è assicurarci che tutto vada nel modo giusto in questo progetto". Tuttavia, ha accennato al futuro di Kate Bishop, qualora le cose dovessero andare per l'appunto per il verso giusto: "Amo il suo personaggio e penso che il nostro obiettivo più grande sia assicurarci che venga fuori nel modo giusto in questo progetto. Poi, vedremo come andrà. Voglio dire, se le cose vanno bene e il riscontro del pubblico è positivo, chissà cosa può riservare il futuro. È un personaggio fantastico. Penso davvero che brilli in questa storia. E spero che tutti lo vedano".

Sembra chiaro che con Hawkeye qualcosa si stia muovendo in relazione agli Young Avengers. Resta da capire quali siano i reali progetti della Marvel in riferimento a questo nuovo gruppo di giovani supereroi. Voi cosa ne pensate?