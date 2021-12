Hawkeye, Kazi diventerà mai Il Clown? Ecco le parole di Fra Fee

Oltre ad introdurre nuovi personaggi come Kate Bishop e Maya Lopez, la serie dell'MCU, Hawkeye, ha pianificato un'origin story per un popolare cattivo dei fumetti. Kazimierz Kazimierczak, meglio conosciuto come Kazi, è il braccio destro di Maya nell'MCU, lavorando come sicario e traduttore. Nei fumetti Kazi diventa Il Clown.

A Il Clown è riservato un ruolo importante; egli si scaglia contro Clint Barton e semina terrore per diverso tempo. La versione sul piccolo schermo di Kazi non è proprio a quel livello ma potrebbe arrivarci.



Ne ha parlato l'interprete del personaggio, Fra Fee, soffermandosi sulla natura malvagia di Kazi e della possibilità che diventi Il Clown anche nella serie:"Ero pienamente consapevole delle origini di questo personaggio. E penso che fosse un personaggio davvero intrigante nei fumetti. C'era molto che avrei potuto prendere dal personaggio dei fumetti. Ciò che amo di Kazi è che è davvero intenso, una sorta di rimuginare, tutto ribolle alla superficie. Ci sono molti problemi e molte cose dolorose che sono accadute. E anche passioni profondamente radicate che rendono questo personaggio molto intrigante. [..] Che si veda o meno assumere queste sembianze che si vedono nei fumetti non ne siamo sicuri. Ma come detto, penso che il profilo del fumetto sia intrinsecamente malvagio".



Fee prosegue:"Ciò che amo dei Marvel Studios e del modo in cui hanno affrontato i malvagi è che hanno una versione maggiormente completa di loro stessi. C'è sempre un senso nella storia, una ragione per esserlo, per il loro comportamento. E capire perché Kazi è così davvero eccitante, piuttosto che interpretare soltanto un tizio malvagio".



