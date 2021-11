Hawkeye, Kevin Feige: 'Hailee Steinfeld non ha dovuto fare alcun provino per Kate Bishop'

Ci sono dei film o delle serie per cui i casting per i ruoli principali vanno avanti all'infinito, e poi ci sono quei ruoli che hanno già un nome scritto sopra a caratteri cubitali, come nel caso di Kate Bishop e Hailee Steinfeld in Hawkeye.

Non è esattamente un segreto che alcuni ruoli vengano offerti a determinati attori senza la necessità di provini e audizioni, e i Marvel Studios non sono certo estranei a questa pratica.

Di recente, ad esempio, è successo a Dominique Thorne per Ironheart, la serie Marvel in sviluppo per Disney+, e a quanto pare anche ad Hailee Steinfeld, l'interprete di Kate Bishop in Hawkeye.

"Hailee non ha dovuto fare alcun provino" ha rivelato infatti il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige in un'intervista "Siamo stati molto, molto fortunati che fosse aperta a un simile progetto, perché credevamo fosse una sorta di prototipo del personaggio. E, come ogni tanto succede, la versione che sognavamo di avere per quel personaggio ha accettato di interpretarlo"

"Credo ci siano stati degli incontri preliminari e varie discussioni all'inizio, ma siamo davvero grati del fatto che abbia voluto buttarsi in quest'avventura accettando il ruolo [di Kate Bishop], perché avevamo il presentimento che sarebbe stata fantastica, e infatti è cosi" ha poi concluso.

E manca davvero pochissimo per scoprire esattamente quanto fantastica saranno Hailee e gli altri membri del cast, perché Hawkeye arriverà il 24 novembre su Disney+.