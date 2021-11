Hawkeye, Kevin Feige: 'Tutto è nato con Avengers: Age of Ultron'

Il prossimo 24 novembre su Disney+ arriverà Hawkeye la serie dedicata a Clint Barton che introdurrà tra l'altro anche il personaggio della giovane arciere Kate Bishop. Proprio a tal proposito nelle ultime ore è intervenuto Kevin Feige, rivelando come Avengers: Age of Ultron ha gettato le basi per questo nuovo show.

Jeremy Renner è rimasto nell'ombra di Capitan America, Iron Man e Thor per un certo numero di anni e solo nel secondo crossover Marvel abbiamo scoperto di più sul suo passato, sulla sua famiglia e sul suo rapporto con la Vedova Nera.

"Inizialmente i suoi ruoli sono stati abbastanza piccoli. E poi con Ultron abbiamo avuto modo di scoprire qualcosa in più sul suo conto, guadagnandosi sempre più spazio. Tutto è nato con Avengers: Age of Ultron. Noi abbiamo sempre voluto approfondire la sua storia", ha detto Feige a Brandon Davis di ComicBook.com. durante la conferenza stampa di Hawkeye. "La storia del personaggio è davvero molto ampia. Inoltre, i fumetti di Matt Fraction ci hanno davvero ispirato e ci hanno permesso di costruire una nuova dinamica per il personaggio".

Il nuovo spot di Hawkeye ci ha mostrato il complesso legame tra i due protagonisti della serie e così il presidente dei Marvel Studios ha detto: "Quando vedi Jeremy Renner, vedi sempre una sorta di mentore sotto mentite spoglie. Questo eroe riluttante, questo mentore riluttante. Una delle mie scene preferite in tutti i nostri film è la scena con Clint e Wanda a Sokovia. In cui praticamente lui dice: 'Quando esci da quella porta, sei un Vendicatore'. E proprio in quel momento ci è stato servito su un piatto d'argento un collegamento tra la nostra incarnazione MCU di Clint Barton e la storia narrata da di Matt Fraction Kate Bishop".

Tra l'altro, proprio Matt Fraction avrebbe dovuto fare un'apparizione in Hawkeye. Purtroppo la pandemia gli ha impedito di partecipare alla serie con un breve cameo ma, nonostante tutto, il fumettista è stato uno dei consulenti dello show in arrivo su Disney+.