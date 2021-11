Hawkeye, Kingpin potrebbe apparire in relazione a Echo? Risponde la produttrice

Mancano poche ore al debutto di Hawkeye su Disney+, ma chi vedremo nella serie con Jeremy Renner? Comparirà davvero Kingpin? E cosa significa la presenza di Echo nello show proprio in relazione al celebre villain? Il sito Comicbook ha chiesto tutto questo alla produttrice Trinh Tran... Cosa avrà risposto?

È da tempo ormai che si vocifera di una possibile presenza di Kingpin in Hawkeye, e i fan vogliono davvero credere che rivedranno il villain di Daredevil nello show, specialmente visti i suoi collegamenti con il personaggio di Maya Lopez a.k.a. Echo nei fumetti (Wilson Fisk è fondamentalmente il padre adottivo di Maya). Per questo è stata interpellata la produttrice della serie, Trinh Tran, che ha provato a rispondere senza svelare nulla.

"Beh, Maya Lopez è davvero forte, nei fumetti è proprio badass, e volevamo essere certi che venisse rappresentata al meglio" ha premesso infatti, aggiungendo però poi "Ma non posso andare nel dettaglio su come il suo personaggio verrà integrato nella storia. Non voglio spoilerare nulla".

Vedremo dunque come si giocheranno questa dinamica, se verrà effettivamente mostrata all'interno dello show, modificata a seconda delle esigenze di scrittura, o se magari sarà indirizzata nello spin-off su Echo ufficializzato proprio qualche giorno fa in occasione del Disney+ Day.

Per ora non possiamo fare altro che attendere il 24 novembre e scoprire cosa ci riserveranno i primi episodi di Hawkeye.