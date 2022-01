Hawkeye, Kingpin protagonista di due scene tagliate con Maya e Eleanor Bishop

Sono spuntate online due scene inedite di Hawkeye con protagonista Kingpin, interpretato da Vincent D’Onofrio. Il villain e Maya Lopez (Alaqua Cox), si sono opposti a Clint e Kate per la maggior parte dello spettacolo e come ci è stato spiegato i due avevano anche un forte legame che li univa, mostrato proprio in una delle scene tagliate.

Il loro legame risale a quando lei era ancora una bambina, il terzo episodio della serie Disney+ ha incluso scene con una giovane Maya, una delle quali la vedeva essere prelevata da una lezione di karate da qualcuno che chiamava "Zio", che si scopre essere Fisk.

A dire il vero i fan avevano già ampliamente teorizzato che si trattasse di lui, ma ora ne abbiamo la conferma con la scena eliminata che potete vedere in calce alla notizia. I fan non avrebbero potuto essere più entusiasti del ritorno di Kingpin, anche se alcuni dettagli hanno suscitato qualche critica. Per prima cosa, il personaggio ha cambiato decisamente il suo guardaroba, passando dal suo solito abbigliamento firmato indossato in Daredevil ad una sgargiante camicia hawaiana. Sebbene questo fosse un richiamo diretto ai fumetti, molti hanno ritenuto che non si adattasse a questa versione del personaggio.



Coloro che ne sono rimasti delusi potrebbero però trovare sollievo in una seconda scena eliminata, che potete vedere in calce alla notizia, che ci mostra Fisk con il suo solito abito nero elegante in una sequenza di due minuti che funge da flashback di quando Eleanor Bishop (Vera Farmiga) la ha contattato per la prima volta Kingpin dopo la morte del marito.



All'inizio di Daredevil, Fisk preferiva gli abiti neri prima di innamorarsi di Vanessa e lei lo incoraggiò a indossare abiti più leggeri. Dato che questo flashback si svolge poco dopo gli eventi di The Avengers, e quindi prima della prima stagione di Daredevil, ha senso che fosse vestito di nero. Lo stesso D'Onofrio tuttavia ha affermato che questo Kingpin è meno cruento di quello che abbiamo conosciuto in Daredevil. Vi lasciamo con la nostra recensione finale di Daredevil in attesa di scoprire dove rivedremo questi personaggi in futuro.