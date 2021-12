Hawkeye, Kingpin tornerà dopo il finale? Parla Vincent D'Onofrio

Nell'episodio finale di Hawkeye abbiamo rivisto il già preannunciato. Ma sarà forse questa l'ultima volta per l'attore nel MCU, o lo rivedremo in futuro? Kingpin di Vincent D'Onofrio, come d'altronde era stato

L'ultimo episodio di Hawkeye ci ha lasciato in dubbio sul destino di Kingpin, che ha incassato un colpo di pistola da parte della sua figlioccia, Maya Lopez a.k.a. Echo.

Ma è davvero l'ultima volta che vedremo Kingpin nel Marvel Cinematic Universe? O c'è ancora speranza e Hawkeye era solo l'inizio?

"Posso commentare solo da un punto di vista personale. Non posso riportarvi nessun fatto perché, semplicemente, non mi dicono nulla" ha risposto Vincent D'Onofrio ai microfoni di Collider "Mi ha lasciato la speranza che si possa continuare e sono ancora di questo avviso. Voglio dire, nella mia testa, lei gli ha sicuramente sparato".

"E quando me ne sono andato da Daredevil, all'inizio ho pensato 'Forse tornerò, in qualche modo'. E poi subito dopo, ho pensato non ci sarebbe stata più un'altra occasione. Per cui ho sempre sperato che, perché i fan e tutti gli altri volessero il suo ritorno, potessi effettivamente tornare. Quindi adesso mi sento allo stesso modo" ha poi concluso.

Voi cosa ne pensate? Cosa sarà successo in quel momento? Kingpin sarà ancora vivo? E D'Onofrio tornerà a interpretarlo? Fateci sapere nei commenti.