Hawkeye, Kingpin di Vincent D'Onofrio confermato per l'episodio 4?

Nelle ultime settimane sono andati in onda i primi tre episodi di Hawkeye e fra le mille potenziali comparse tutti gli occhi erano puntati su un possibile ritorno di Kingpin, interpretato in Daredevil da Vincent D'Onofrio. Ora, grazie a delle fonti attendibili vicine ai Marvel Studios, la sua presenza come principale villain sembra una certezza.

Se n'era parlato, ci avevamo sperato e poi scommesso: erano molti gli indizi che potevano far pensare all'introduzione di Kingpin nel MCU con Hawkeye. Per il noto e principale villain di Daredevil, interpretato nella serie Netflix da un gigante – attorialmente e anche fisicamente parlando – come Vincent D’Onofrio (Full Metal Jacket), non si sarebbe trattato solo di un semplice crossover fra Hawkeye e Daredevil. Ma della vera e propria ricongiunzione fra le serie spin-off che non fanno parte del canone ufficiale dell’MCU e la timeline del Cinematic Universe, svolta che Kevin Feige sta progettando da diverso tempo.

Oggi, finalmente, arriva la conferma semi-ufficiale. Sebbene la Marvel stia tacendo sui dettagli, fonti vicine a Binge Watch This – canale che si è sempre distinto per le sue indiscrezioni molto attendibili – hanno infatti confermato che Kingpin apparirà davvero nella serie. A quanto pare, il villain comparirà nell'episodio quattro di prossima uscita, durante la scena post-credits. Successivamente, verrà visto nei prossimi episodi e agirà come il capo della Tracksuit Mafia, che attualmente sta causando i maggiori problemi a Clint Barton e Kate Bishop.

Recita la sinossi ufficiale: “Dieci mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Clint Barton, mentre si trova a New York, deve lavorare insieme alla giovane Kate Bishop per affrontare i nemici del suo passato nei panni di Ronin, per tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale”. La serie, lo sappiamo, costituirà un vero e proprio spartiacque, poiché segna il passaggio di consegne, da parte di Jeremy Renner nei panni di Occhio di Falco, nei confronti di questa nuova generazione di eroi rappresentata dall’arciera interpretata da Hailee Stanfield.

Per quanto riguarda il ruolo di Kingpin o quanto sarà presente all’interno della serie – anche solo in termini di minutaggio – Binge Watch non fa sapere altro. Bisognerà attendere l’uscita a cadenza settimanale. Se però non riuscite ad aspettare, ecco quando uscirà il quarto episodio di Hawkeye. Vi aspettavate questa conferma? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!