Hawkeye: lanciato un nuovo Funko Pop durante il Disney Plus Day

Manca molto poco ormai all'arrivo della nuova serie su Kate Bishop e Occhio di Falco, quando leggiamo i primi commenti su Hawkeye. Gli episodi dello show saranno disponibili su Disney+ a partire dal 24 Novembre. Nell'attesa il colosso presenta il nuovo Funko Pop di Clint Barton.

Stranamente non vediamo quello di Kate Bishop, che avrà un ruolo importantissimo in questa serie, e il cui Funko Pop sarà probabilmente lanciato con l'arrivo dello show. I pre-ordini per quello di Clint Barton negli abiti che indosserà nella serie sono aperti su Entertainment Earth e su Amazon. La data di uscita è invece fissata rispettivamente per Gennaio e Marzo.

Si pensa che il motivo per cui è stato reso disponibile per ora solo il Funko Pop di Barton sia che gli altri potrebbero in qualche modo fornirci spoiler. Una ragione che potrebbe aver coinvolto anche le nuove uscite riguardanti Star Wars, di cui oggi sono stati resi disponibili davvero pochi Funko Pop.

Bisognerà dunque aspettare il 24 Novembre quando Hawkeye uscirà, molto probabilmente, per vedere gli altri. Un'attesa che non è molto lunga, in quanto mancano appena 12 giorni all'arrivo della nuova serie della Marvel. Intanto, nell'attesa, i fan possono ammirare il Funko Pop di Clint Barton e riguardare il trailer di Hawkeye