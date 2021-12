Hawkeye, e se Laura Barton fosse un'agente dello SHIELD? La teoria che fa impazzire i fan

La serie tv Hawkeye, ci sta offrendo significativi dettagli sulla vita privata del supereroe interpretato da Jeremy Renner. I fan non potrebbero essere più entusiasti di così, ma ogni settimana un nuovo elemento si aggiunge al puzzle della vita di Clint e questa volta il pubblico si è soffermato su sua moglie Laura Barton.

Linda Cardellini interpreta la misteriosa moglie di Clint, che sta creando sempre più aspettative tra il pubblico rispetto al prendersi semplicemente cura dei bambini. A quanto pare, il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe è fondamentale e il quarto episodio della serie lo ha reso ancora più chiaro.

Laura conosce i segreti di Clint e si è dimostrata utile nell'assistere suo marito in diverse occasioni. Ora la testata Murphy's Multiverse ha persino avanzato la teoria secondo cui Laura Barton potrebbe anche essere stata un'agente dello SHIELD, il che avrebbe senso a pensarci bene.

Protagonista indiscusso del quarto episodio è stato il prezioso orologio che Clint e Kate Bishop hanno cercato di recuperare ad ogni costo, ma non ci è stato rivelato chi sia il proprietario di quel prezioso oggetto. Laura conosceva Ronin e parla fluentemente il tedesco per non farsi comprendere dai figli, inoltre ha trovato informazioni su Sloan che richiederebbero molte autorizzazioni di sicurezza. È possibile che il misterioso Rolex che protegge l'identità di qualcuno sia suo? Probabilmente lo scopriremo nei prossimi episodi della serie, si vocifera già che il quinto episodio di Hawkeye farà impazzire internet.



Nei fumetti, Clint una volta era sposato con Bobbi Morse AKA Hummingbird, quindi chi può dire che Nick Fury non le abbia fornito un'identità di copertura, specialmente quando Avengers: Age of Ultron ha chiarito che la famiglia di Clint era un segreto gelosamente custodito. Voi che cosa ne pensate di questa teoria, vi sembra possibile? Fatecelo sapere nei commenti! E non perdetevi la nostra recensione del quarto episodio di Hawkeye.