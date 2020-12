Hawkeye, Le foto dal set lo confermano: Hailee Steinfield è Kate Bishop

Il primo video dal set di Hawkeye aveva anticipato questa notizia ai numerosi fan dei fumetti Marvel, ora invece alcune foto ci permettono di vedere per la prima volta l'attrice Hailee Steinfield nei panni di Kate Bishop.

Trovate le foto nei tweet presenti in calce alla notizia, condivise dall'account @CreamorScream, che ci fanno vedere una scena in cui sono presenti Jeremy Renner, la già citata Hailee Steinfield e Lucky The Pizza Dog. Come era prevedibile, gli appassionati di comics americani hanno subito iniziato a commentare questa scelta di casting, felici di poter vedere per la prima volta Kate Bishop, che indossa un vestito viola, suo colore preferito e tiene in mano un arco. Il personaggio interpretato da Jeremy Renner invece sembra ferito sul volto, non sappiamo quindi se i due stanno fuggendo dai loro avversari o se si sono appena scontrati con qualcuno.

Inoltre nei commenti al tweet qualcuno fa notare che Clint Barton sembra portare un apparecchio acustico, confermando così la sua perdita dell'udito. Continuano quindi i lavori sull'attesa serie, che farà il suo debutto nel corso del 2021, anche se ancora non conosciamo la data esatta. Nel frattempo anche le registe di Hawkeye potrebbero aver confermato Hailee Steinfield, dopo aver commentato un suo post su Instagram.