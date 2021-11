Hawkeye, Lucky the Pizza Dog adora la pizza anche nella vita reale!

Il più adorabile personaggio della serie Marvel Hawkeye è certamente Lucky the Pizza Dog, talmente amato dai fan che è già protagonista di un webcomic Marvel tutto suo. Ecco l'adorabile video Instagram in cui Jolt mostra ai suoi numerosi fan quanto è goloso di pizza!

Jolt è il cucciolo che interpreta Lucky the Pizza Dog nella serie Marvel Hawkeye, che ha appena debuttato su DisneyPlus con i primi 2 episodi. E come potete vedere dal video Instagram a fine articolo, Jolt sembra essere il cucciolo perfetto per interpretarlo, dato che è talmente goloso di pizza da rubarla ad un altro cane, al grido di "Può esserci un solo Pizza Dog!".

Il video ha anche sollevato alcuni commenti da parte dei fan Marvel, sorpresi di vedere che nella realtà Jolt ha entrambi gli occhi al suo posto: in realtà, il regista Rhys Thomas aveva rivelato di recente che, per renderlo somigliante al tenero Pizza Dog di Hawkeye, è stato necessario rimuovere digitalmente uno dei due occhi in post-produzione.

Tutto sembra puntare verso un maggior coinvolgimento di Lucky in Hawkeye man mano che il tempo passa, ma lo scopriremo solo con il proseguire dei prossimi episodi, che usciranno nei prossimi 4 mercoledì di dicembre. Nel frattempo, sapete in che punto della timeline MCU è Hawkeye?