Hawkeye, Lucky The Pizza Dog rivela: la produzione si sposta ad Atlanta

Dopo gli auguri natalizi del protagonista di Hawkeye, il profilo ufficiale del cane che sarà Lucky The Pizza Dog ha annunciato ai fan che la produzione della prima stagione dello show si sposterà ad Atlanta.

In calce alla notizia trovate il post condiviso da @jolt.of.genius, account dedicato a Jolt, cane che interpreta Lucky in Hawkeye e che ha subito conquistato i numerosi appassionati delle opere Marvel. Nel messaggio è presente una foto di Jolt insieme a questo commento: "Buonanotte New York! Ci dirigiamo verso lo stato della pesca!", la frase si riferisce alla Georgia e in particolare ad Atlanta, dove continueranno le riprese della prima stagione della serie che introdurrà nel MCU Kate Bishop e il suo cane Lucky. La decisione di continuare i lavori nella capitale della Georgia non deve stupire i fan dei film incentrati sui celebri supereroi, in quanto si tratta di una delle location principali in cui vengono registrati gli show della Disney.

Per ora non conosciamo ancora la data di uscita ufficiale di Hawkeye, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo quando le puntate inedite faranno il loro debutto nella piattaforma streaming della Disney. Infine vi segnaliamo il video dell'annuncio del casting di Kate Bishop in Hawkeye.