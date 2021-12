Hawkeye, la malinconia dei fan dopo il finale: niente titoli MCU fino a maggio!

Da oggi, mercoledì 22 dicembre, è disponibile su Disney+ l'episodio finale di Hawkeye, e molti fan hanno già scoperto o scopriranno presto come finiranno le avventure di Clint Barton e Kate Bishop. Per vedere il prossimo titolo del Marvel Cinematic Universe, però, occorrerà da adesso pazientare per mesi.

La prossima uscita confermata è infatti, in questo momento, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cui data di uscita è prevista per il 6 maggio 2022. Seguirà poi Thor: Love and Thunder un paio di mesi dopo, l'8 luglio.

Nell'ultimo anno, anche a causa della pandemia che ha stravolto i programmi e i calendari dei Marvel Studios, abbiamo assistito a una serie di uscite con una frequenza mai vista finora: in sala sono arrivati in pochi mesi Black Widow, Shang-Chi, Eternals e il recentissimo Spider-Man: No Way Home, mentre su Disney+ sono state pubblicate, una dopo l'altra, serie come WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If...? e appunto Hawkeye.

Questo ritmo frenetico, se da un lato ha ricompensato i fan per la pazienza avuta nei 18 lunghi mesi di vuoto dopo Spider-Man: Far From Home, dall'altro li ha forse abituati fin troppo bene, e la prospettiva di cinque mesi senza novità ha intristito molti.

Per altri approfondimenti sulla serie Marvel con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, rimandiamo alla nostra recensione del finale di Hawkeye. In calce alla notizia, invece, possiamo vedere alcune delle reazioni dei fan su Twitter dopo aver realizzato che fino a maggio non ci saranno nuovi titoli targarti MCU.