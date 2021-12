Hawkeye, Marvel Studios: chi è Echo nei fumetti e perché è legata a Kingpin e Daredevil?

Il nuovo episodio di Hawkeye ha introdotto Echo nel MCU, nuovo personaggio interpretato dall'attrice Alaqua Cox che è già stato annunciato ufficialmente come protagonista di una nuova serie spin-off in arrivo prossimamente sul servizio di streaming on demand Disney+.

Ma chi è Echo? Scopriamo la sua storia com'è stata raccontata nei fumetti Marvel Comics e perché è strettamente legata a Kingpin e Daredevil.

Sebbene sia un personaggio relativamente recente nel mondo dei fumetti Marvel, Maya Lopez ha una storia leggendaria che l'ha resa immediatamente uno dei personaggi preferiti dei fan: Echo ha debuttato in un albo del 1999 della serie dedicata a Daredevil, nel quale veniva raccontata come la figlia di un sicario al soldo di Wilson Fisk, alias Kingpin. Il padre di Maya però veniva ucciso proprio per ordine del Signore del Crimine, eppure Fisk, in una delle sue tipiche manovre machiavelliche, decideva di adottarla tenendo segreti i dettagli della morte del genitore.

Sotto la guida di Kingpin, Maya ha affinato i suoi talenti sia a livello intellettuale che atletico, diventando un'artista marziale di prim'ordine dotata di un'abilità molto simile a quella di Taskmaster: proprio come il villain visto recentemente nel film di Black Widow, infatti, Echo è dotata di sovrumani "riflessi fotografici" che la rendono in grado di replicare le abilità di chiunque semplicemente osservando. Sfruttando queste abilità, Kingpin anni dopo - con Maya ormai cresciuta - decide di sguinzagliarla contro Daredevil, 'rivelando' ad Echo che suo padre morì per mano del Diavolo di Hell's Kitchen. Fortunatamente Matt Murdock è stato in grado di rivelare a Maya la verità su suo padre, cosa che ovviamente ha spinto l'assassina a schierarsi col supereroe: in seguito, Echo avrebbe anche assunto l'identità di Ronin, diventando perfino un membro degli Avengers.

Al momento è impossibile stabilire di cosa parlerà la serie spin off di Echo in lavorazione ai Marvel Studios, e l'attesa per scoprirlo è tantissima: secondo i rumor Daredevil tornerà molto presto nel MCU grazie a diversi progetti, uno dei quali proprio quello dedicato a Maya.

Secondo voi a che punto sarà la storia di Echo alla fine dei sei episodi di Hawkeye? Ditecelo nella sezione dei commenti.