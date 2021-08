Hawkeye, la Marvel lancia il countdown ufficiale: ecco quanto manca all'uscita

What If...? ha debuttato sul servizio di streaming on demand questa settimana con il primo episodio, ma i Marvel Studios stanno già pensando alla prossima serie tv del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney+, ovvero Hawkeye.

La serie con protagonista Jeremy Renner debutterà su Disney+ il 24 novembre prossimo, ma nel frattempo da qualche ora i fan possono tenere traccia di quanti giorni, ore, minuti e perfino secondi mancano all'appuntamento: sul sito ufficiale della Marvel, infatti, nelle scorse ore è partito il conto alla rovescia ufficiale di Hawkeye, che terminerà esattamente tra 103 giorni, 9 ore e 20 minuti (al momento della pubblicazione di questo articolo).

Disney+ ha rivelato la data di debutto della serie alla fine del mese scorso insieme ad un primo sguardo ufficiale a Clint Barton di Jeremy Renner e Kate Bishop di Hailee Steinfeld in quella che sembrava essere un'area di allenamento. L'attore della saga di Avengers ha anche fornito ai fan alcuni dettagli su Kate Bishop, anticipando come la giovane nuova eroina sarà una fastidiosa "fangirl" di Clint. "Kate è una ragazzina di circa 22 anni ed è una grande fan di Occhio di Falco", ha spiegato Renner a Entertainment Weekly. "Ha un modo meravigliosamente fastidioso e altrettanto affascinante di approcciarsi a lui, perché è una tale fan di Occhio di Falco. La relazione cresce da questo, ma il problema più grande per Clint sarà proprio Kate Bishop e tutti i problemi che porterà nella sua vita".

In Hawkeye tornerà anche Yelena Belova, nuovo personaggio MCU interpretato da Florence Pugh in Black Widow. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.