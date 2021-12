Hawkeye, Marvel promuove ufficialmente il ritorno di QUEL personaggio con le emoji Twitter

Mentre tutto il mondo era distratto dall’uscita di Spider-Man: No Way Home, su Disney+ è uscito il quinto episodio di Hawkeye che proprio sul finale ha regalato ai fan un momento tanto attesto che cambierà il futuro del MCU.

Il segreto è svelato: il "pezzo grosso" che cerca Clint Barton (Jeremy Renner) è Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio). Nei momenti finali del penultimo episodio intitolato "Ronin", Kate Bishop (Hailee Steinfeld) scopre chi ha messo Clint nel mirino della vendicativa assassina della vedova nera Yelena Belova (Florence Pugh): sua madre, Eleanor (Vera Farmiga). Peggio ancora, Eleanor viene avvistata con Kingpin, il temuto boss mafioso dietro Maya Lopez (Alaqua Cox) e la sua Tracksuit Mafia.



Con l’ultimo episodio della serie in arrivo il 22 dicembre sul servizio di streaming, la Marvel sta promuovendo lo show e il ritorno di Kingpin con nuove emoji Twitter, una delle quali dedicata al boss mafioso vestito di bianco, come potete vedere nell’immagine in calce alla notizia.



"Il problema di Vincent è che lui e i suoi sosia dovevano arrivare nascosti perché nessuno poteva vederli", ha detto a Buzzfeed il duo di registe Bert e Bertie, sul fatto di tenere nascosto il presunto ritorno di Kingpin al centro dei rumors. "Stavamo filmando alcune cose in luoghi pubblici e ci siamo resi conto di quanto fosse importante mantenere il segreto, quindi lo abbiamo introdotto clandestinamente sotto i mantelli neri. È stato davvero divertente vedere come manteniamo la segretezza in questo mondo Marvel".



La star della serie Netflix Daredevil entra ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe vero e proprio nell'episodio 6, dove Clint e Kate affrontano il "ragazzo grosso". Che cosa vi aspettate dall'ultimo episodio di Hawkeye e quanto siete entusiasti del ritorno di Kingpin? Fatecelo sapere nei commenti! Non perdetevi la nostra recensione del quinto episodio di Hawkeye in attesa del gran finale.