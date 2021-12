Hawkeye: i Marvel Studios commentano ufficialmente i leak e i rumor sul ritorno di Kingpin

Se nel nuovo episodio di Hawkeye è presente un riferimento a Kingpin piuttosto esplicito, nelle scorse settimane la serie Marvel Studios distribuita da Disney+ sarebbe stata vittima - come accaduto a Spider-Man: No Way Home - di importanti leak relativi al possibile ritorno di Vincent D'Onofrio.

Ora la produttrice dei Marvel Studios Trinh Tran, parlando a D23 Magazine - tramite The Direct - ha commentato ufficialmente la situazione, dichiarando: “Cerco di non leggere troppo quello che succede online, tra rumor e presunti leak, anche se a volte è divertente vedere come i fan cerchino a tutti i costi di tenere testa al film o alla serie tv ed escogitare le proprie teorie su ciò che succederà. Mi diverte vedere come riescono a mettere insieme i pezzi del puzzle in base alle informazioni di cui sono in possesso, perché a volte queste teorie sono molto azzeccate mentre altre sono così fuori di testa che mi chiedo: 'Come diavolo sono arrivati a questa conclusione partendo da questo rumor?!'.”

Una delle famose non risposte in stile Kevin Feige, insomma, in grado praticamente di aggirare con abilità la domanda senza andare al succo della questione. Quel che è certo è che mancano tre episodi alla conclusione di Hawkeye, e già a partire dalla prossima puntata è assai probabile che la trama inizierà a tirare le somme: ricordiamo che, volendo escludere il ritorno di Kingpin, non ancora ufficiale, alla ressa natalizia di Clint Barton e Kate Bishop dovrà unirsi prima o poi anche Yelena Belova di Florence Pugh, lei si confermata dalle alte sfere Marvel.



Nel frattempo, a proposito di Kingpin e Daredevil (con Charlie Cox che dovrebbe tornare in No Way Home), scoprite la storia di Echo nei fumetti Marvel e perché è così legata a Wilson Fisk e al Diavolo di Hell's Kitchen.