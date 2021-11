Hawkeye, Matt Fraction: 'Il Covid mi ha impedito di recitare nella serie'

Dal momento in cui Hawkeye è stata annunciata per la prima volta, in molti hanno ipotizzato che la serie avrebbe potuto trarre ispirazione dai fumetti di David Aja e Matt Fraction. Questo è stato apertamente dichiarato successivamente e tra l'altro, Fraction è elencato anche tra i consulenti dello show Disney+.

In una recente intervista il fumettista ha parlato del suo contributo alla serie dedicata al personaggio di Clint Barton, rivelando di essere apparso quasi in un cameo, proprio come ha fatto sua moglie Kelly Sue DeConnick in Captain Marvel. E mentre la critica sembra promuovere Hawkeye, Fraction ha detto:

"Penso che io sia accreditato come consulente, tuttavia, dovrei controllare con il mio agente. Mi piace molto questa cosa perché posso prendermi tutto il merito. Il mio contributo ha aiutato ad interpretare meglio la storia. Ho letto le sceneggiature e ho dato una mano. L'ho fatto più o meno per tutto il processo creativo".

Di recente tra l'altro, è stato rilasciato un nuovo spot di Hawkeye, che ci mostra nuovi particolari sulla collaborazione tra Occhio di Falco e Kate Bishop e stando alle parole del fumettista, solo il Covid ha impedito la sua partecipazione attiva alle riprese come membro della Tracksuit Mafia.

"Dovevo essere anche io li con una tuta da ginnastica. Stava andando tutto bene, ma il Covid me lo ha impedito, con una madre con una salute precaria ho preferito non immischiarmi in questo cose e poi, è nato mio figlio. Dovevo fare una scelta. Insomma, ci è mancato poco che apparissi anche nello show, non solo in veste di consulente".