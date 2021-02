Hawkeye, ci sono i membri della Tracksuit Mafia nel nuovo video dal set

Continuano i lavori su Hawkeye: mentre il mondo intero è praticamente paralizzato dall'attesa dei prossimi episodi di WandaVision e dall'hype per i successivi arrivi di The Falcon and the Winter Soldier e Loki, sul set dello show con Jeremy Renner si continua a lavorare per dar vita ad un'altra serie fondamentale per il Marvel Cinematic Universe.

Su Hawkeye sappiamo ancora molto poco: ciò che è certo è che si tratterà dell'addio di Clint Barton all'MCU in favore della nuova arrivata Kate Bishop, che nei panni di Hailee Steinfeld verrà introdotta nel franchise proprio durante gli episodi dello show.

E il villain? Nonostante anche da questo punto di vista le informazioni latitino, sembra praticamente certa la presenza della Tracksuit Mafia, vale a dire quel gruppo di criminali così ribattezzato dallo stesso Clint Barton in riferimento al look dei suoi membri: la Tracksuit Mafia, ricordiamo, è protagonista di quella run di Hawkeye scritta da Matt Fraction e disegnata da David Aja e ritenuta da buona parte dei fan una delle migliori sul personaggio.

La presenza della Tracksuit Mafia in Hawkeye era comunque già stata confermata da alcune foto rilasciate sui sociale nei mesi scorsi, ma a darci un'ulteriore certezza è arrivato un video dal set di Hawkeye apparso in rete proprio in queste ore; più di recente, invece Jeremy Renner ci ha mostrato Lucky the Pizza Dog in una nuova foto postata su Instagram.