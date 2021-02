Hawkeye, un membro del cast offre un nuovo sguardo al dietro le quinte della serie Marvel

In attesa di scoprire se i Marvel Studios hanno in serbo qualche sorpresa per il Super Bowl di questa notte, ecco arrivare in rete un nuovo sguardo al dietro le quinte di Hawkeye grazie ad un post pubblicato da uno dei membri del cast.

Fra Fee (Les Misérable), interprete di Kazimierz Kazimierczak aka Clown nella serie Disney+, ha infatti diffuso in rete una foto scattata sul set che mostra in bella vista il logo ufficiale di Hawkeye. Come potete vedere in calce alla news, l'immagine ci permette di dare un'occhiata ai costumi di alcuni personaggi, anche se l'attore è stato attento a non mostrarli troppo nel dettaglio.

Oltre a riportare Jeremy Renner nei panni di Occhio di Falco, lo ricordiamo, la serie firmerà il debutto di Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop, già apparsa in alcune foto dal set di New York. Insieme troveremo inoltre Vera Farmiga, Alaqua Cox, Tony Dalton, Zahn McClarnon e Florence Pugh, quest'ultima di ritorno come Yelena Belova dopo il suo esordio in Black Widow.

Hawkeye dovrebbe debuttare sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino verso la fine del 2021, tuttavia dal primo annuncio non sono più emersi aggiornamenti. Nel frattempo, su Disney+ prosegue la programmazione di WandaVision.