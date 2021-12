Hawkeye, il merchandising anticipa un nuovo costume per Clint Barton

In attesa del quarto episodio di Hawkeye, nel quale potrebbe finalmente essere prevista l'entrata in scena di Kingpin, il merchandising legato alla nuova serie Marvel sembra averci dato un'anticipazione di qualcosa che vedremo nel futuro dello show. Il look di una nuova action figure di Clint Barton svela infatti un diverso costume.

Le immagini sono visibili anche nel tweet in calce alla notizia. Il personaggio interpretato da Jeremy Renner indossa un costume nero e viola, simile a quello di Kate Bishop (Hailee Steinfeld), già visto nella serie. I nuovi gadget fanno parte della collezione Hasbro Marvel Legends.

In questi giorni abbiamo saputo anche della reazione di Florence Pugh dopo il suo ultimo piercing. Nel Marvel Cinematic Universe, a parte il suo periodo come Ronin, Clint Barton non ha mai indossato un costume ufficiale. Nei film degli Avengers, indossa di solito vestiti scuri, ma a parte l'arco e le frecce non ha niente che lo identifichi come Occhio di Falco. In Hawkeye, però, è la prima volta che lo vediamo protagonista, al centro della scena.

"Ha avuto tutti questi ruoli abbastanza piccoli" ha raccontato Kevin Feige durante la presentazione di Hawkeye. "Ma è un personaggio che ha una vasta storia. Inoltre, i fumetti di Matt Fraction, di cui sono sicuro che i fan hanno passato molto tempo a parlare, sono stati una grande ispirazione per noi."

Il quarto episodio di Hawkeye arriverà su Disney+ mercoledì 8 dicembre.