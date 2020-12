Hawkeye, Ming-Na Wen di Agents of SHIELD vuole apparire nella serie live-action Disney+

L'attesissima Hawkeye targata Marvel Studios e Disney+ è entrata finalmente nel vivo della produzione a New York, set da cui è anche arrivata una prima occhiata ad Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop insieme al fantastico Pizza Dog, e tra gli entusiasti per l'arrivo della serie c'è anche l'attrice Ming Na-Wen di Agents of SHIELD.

L'attrice è infatti conosciuta per aver interpretato il ruolo di Melinda May nello show ABC, dove è stato per altro confermato un suo precedente legame con Natasha Romanoff aka Black Widow, il che vuol dire che dovrebbe conoscere anche Clint Burton aka Occhio di Falcon (Jeremy Renner), protagonista della serie.



Il fatto che nello show comparirà anche ufficialmente Yelena Belova interpretata da Florence Pugh è ulteriore indizio della vicinanza dei personaggi, e un fan ha pensato bene di chiedere via Twitter che la Na-Wen possa partecipare al progetto, scrivendo:



"Penso proprio che Melinda May come aiutante sul campo di Burton sarebbe davvero fantastica".



E l'attrice, colpita dal commento, ha ritwittato il post della fan, aggiungendo di "essere dannatamente d'accordo con lei" e sottolineando dunque il fatto che amerebbe partecipare ad Hawkeye. Chissà se verrà ascoltata o meno.



Vi ricordiamo che nel cast di Hawkeye troveremo anche Tony Dalton nel ruolo di Jack Duquesne/Spadaccino, Alaqua Cox come Maya Lopez e Vera Farmiga nella parte di Eleanor Bishop, per un'uscita prevista su Disney+ nel corso del 2022.