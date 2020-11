Hawkeye: mistero su chi interpreterà Kate Bishop, Hailee Steinfeld fuori dai giochi?

La foto pubblicata da Jeremy Renner sembra confermare l'inizio delle riprese di Hawkeye, eppure mancano ancora conferme sul personaggio principale che affiancherà l'Avenger nella nuova serie Disney+.

Stiamo ovviamente parlando di Kate Bishop, già nota ai fan dei fumetti e pronta al suo esordio nel Marvel Cinematic Universe, come precedentemente annunciato. Qualche mese fa si erano fatti largo dei rumor che indicavano il coinvolgimento di Hailee Steinfeld, attrice famosa per aver partecipato a film come Il Grinta, 17 Anni (e come uscirne vivi) e Bumblebee.

Un casting molto plausibile, ma le cose sembrano essere più complicate del previsto. Secondo Variety, che aveva riportato la notizia in anteprima, potrebbe non essere lei a raccogliere l'eredità (e l'arco) di Clint, dato che l'attrice sarebbe vincolata al contratto stipulato con Apple per la serie Dickinson.

È probabile quindi che sia stata avanzata una proposta da parte di Marvel, ma che l'accordo sia saltato o sia ancora in fase di valutazione. L'attrice era stata cauta al riguardo e durante un'intervista per RadioTimes aveva dichiarato: "Non è qualcosa che andrà sicuramente in porto. Dovremo aspettare per scoprirlo".

Con le riprese alle porte e la maschera di Hawkeye già pronta, permane il mistero su chi interpreterà Kate Bishop, ma a questo punto non dovrebbe mancare molto per scoprire la verità.