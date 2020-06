Occhio di Falco è l'Avenger più redditizio, ecco perché

Pur non avendo uno stand-alone dedicato, questione che verrà risolta con l'arrivo della serie Disney+ Hawkeye, l'Occhio di Falco di Jeremy Renner è stato indicato come il personaggio mediamente più redditizio dell'intero Marvel Cinematic Universe.

Uno studio realizzato da Film Franchise Showdown confrontando i numeri del box office, il punteggio IMDb, lo score ottenuto dalla critica e i premi vinti dalle 23 pellicole del MCU, ha infatti scoperto che, complici le minori apparizioni rispetto ad altri protagonisti del franchise, Occhio di Falco è risultato l'Avenger con il ROI (ritorno sugli investimenti) medio più alto del gruppo.

"Hawkeye è apparso finora in sei capitoli del MCU, con un ROI medio di 5.3% per film. In confronto, ogni film in cui è apparso Thor ha raggiunto un ROI medio di 5.06%, Captain America un ROI medio di 4.8%, e Iron Man un ROI media di 4.8% per apparizione" si legge nello studio riportato da Comicbook.com. "Black Panther rimane il miglior capitolo della Marvel grazie al suo successo di box office e critica, mentre L'incredibile Hulk è stato il peggiore sia a livello economico che per le recensioni."

Ecco la classifica completa degli Avengers mediamente più redditizi:

Occhio di Falco Star Lord Black Widow Captain America Iron Man Thor Nick Fury Hulk Black Panther Doctor Strange

A proposito del personaggio di Jeremy Renner, vi ricordiamo che è da poco stato svelato il titolo di lavorazione di Hawkeye, l'attesa serie Marvel in arrivo su Disney+ tra il 2021 e il 2022.