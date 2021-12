Hawkeye: avevate notato questo easter egg che collega la serie a Star Wars?

L'episodio 4 di Hawkeye è stato all'insegna del Natale. Lo show è ormai verso la fine, e le impressioni raccolte dai fan fino ad ora sono ottime. Nell'ultima puntata la Disney ha legato in qualche modo la Marvel e Star Wars. Infatti è presente una canzone di Natale che anche i fan più devoti della galassia lontana lontana potrebbero non ricordare.

C'è un momento in cui Clint ha bisogno di aiuto per recuperare le sue frecce, e manda Kate a chiedere se qualcuno dell'equipaggio con cui ha combattuto in precedenza potrebbe dar loro una mano. Poco dopo sentiamo la canzone "Bells, Bells, Bells" in sottofondo. Ora, anche i fan più accaniti di Star Wars probabilmente non sapranno dell'esistenza dell'album di vacanze datato 1980 Christmas in the Stars. Qui Anthony Daniels (che interpretava C-3PO), canta proprio "Bells, Bells, Bells", che abbiamo appunto sentito in Hawkeye.

Certo, sicuramente il motivo per cui in molti non lo conoscono è anche per la qualità dei brani. Questo, ad esempio, recita così: "Bells, bells, bells… the thing they do is ring. Bells, bells, bells… what happy thoughts they bring!". Un testo di certo non particolarmente illuminante. Tuttavia, l'idea della Disney è molto interessante, soprattutto per i fan dei due universi!

Intanto aspettiamo il prossimo episodio dello show con Kate Bishop e Clint Barton. Ma lo sapevate che Hawkeye è la serie più piratata del momento?