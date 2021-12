Hawkeye, avete notato l'errore di continuità nel primo episodio?

Nel primo episodio della nuova serie TV del Marvel Cinematic Universe, Hawkeye, c'è un errore di continuità che probabilmente in pochi avranno notato. Ebbene sì, anche i Marvel Studios possono sbagliare di tanto in tanto! Scopriamo insieme di cosa si tratta...

Prima di affrontare l'errore nel dettaglio, avete letto la nostra recensione di Hawkeye 1x03?

Il primo episodio della serie Hawkeye si apre con un flashback che ci mostra l'infanzia di Kate Bishop (interpretata nello show da Hailee Steinfeld). Siamo nel 2012, l'anno in cui Clint Barton e gli altri Avengers combattono per le strade di New York contro Loki e il suo esercito di Chitauri che ha invaso la città.

Solo due anni prima, nel 2010, nelle sale cinematografiche di tutto il mondo era uscito Cattivissimo Me, film d'animazione di cui probabilmente anche la piccola Kate era una grande fan, tanto da avere in cameretta un libro per bambini dedicato al film. Tutto liscio, se non fosse per il fatto che il libro in questione sarebbe uscito solo quest'anno, come ha rivelato la testata ComicBook.

Ma non si tratta dell'unico errore nel primo episodio: alcuni fan dall'occhio attento hanno individuato un altro errore di continuità in Hawkeye che riguarda sempre la sequenza della battaglia di New York, più precisamente le conseguenze disastrose sulla Stark Tower e un'incongruenza riguardo alle lettere giganti.