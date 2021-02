Hawkeye: le nuove foto dal set Marvel mostrano un epico inseguimento

Tra i tanti progetti dei Marvel Studios attualmente in fase di riprese non bisogna dimenticare la serie Hawkeye, incentrata sull'addestramento di Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld, da parte dell'Avenger Clint Barton, ancora una volta con il volto di Jeremy Renner. Dalle ultime foto dal set apprendiamo di un epico inseguimento d'auto.

E' lo stesso Jeremy Renner a condividere attraverso le storie del suo profilo ufficiale su Instagram alcune immagini di un inseguimento d'auto sul set di Hawkeye, che a quanto pare risulterà davvero epico una volta completato e integrato con gli effetti visivi in post-produzione. L'attore, in una foto successiva, ha poi preso in giro il modus operandi della Marvel ricreando l'inseguimento con alcune macchinine giocattolo posizionate in modo da replicare appunto una corsa e aggiungendo: "Si lavora sul serio, inseguimento in macchina!". Le altre foto le trovate su ComicBook.

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Hawkeye seguirà Clint Barton mentre addestra Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld, destinata a diventare il nuovo Occhio di Falco del MCU. Hawkeye introdurrà inoltre Maya Lopez di Alaqua Cox, alias Echo, nell'MCU, così come William Lopez (Zahn McClarnon). Nello show ci sarà anche Yelena Belova interpretata da Florence Pugh, che sarà introdotta in Black Widow.

La notizia della presenza di Hailee Steinfeld nel cast di Hawkeye si era diffusa online ben prima della sua conferma ufficiale. Per questo l'attrice ha dovuto glissare sulle inevitabili domande fino all'annuncio dei Marvel Studios.

Sembra che lo show sarà fortemente ispirato alla serie di fumetti di Matt Fraction e David Aja con l'inclusione del cane di Burton, Lucky, alias Pizza Dog. Nei giorni scorsi è stata svelata la data d'uscita di Loki, mentre una data specifica di uscita per Hawkeye deve ancora essere annunciata, ma arriverà su Disney+ alla fine del 2021.