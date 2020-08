Hawkeye, nuove indiscrezioni dai casting: nella serie Marvel apparirà la Tracksuit Mafia

La scorsa settimana si parlava di ritorno sul set per le serie Marvel The Falcon and The Winter Soldier, Loki e di inizio produzione anche per Hawkeye, ipotizzando dunque imminenti informazioni relative ai primi casting... Ebbene, eccole qui.

Secondo il sito The Direct (via CBM), di cui vi riportiamo le indiscrezioni e le ipotesi in merito, lo show dei Marvel Studios starebbe cercando degli attori dell'Europa dell'Est per interpretare un gruppo mafioso non ben identificato.

La scena di cui si parla nelle note per l'audizione descrive l'irruzione di suddetti mobster all'interno di un edificio protetto, con l'intento di recuperare qualcosa che gli era stato sottratto, e che parrebbe trattarsi un'arma chimica.

La descrizione dei personaggi, seppur scarna, appaiata a quella della scena (che non è detto appaia poi anche nella serie) e al fatto che dovrebbero apparire in più episodi, farebbe effettivamente pensare alla Tracksuit Mafia, i villain (anche detti Tracksuit Draculas) presenti nella run cartacea firmata da Matt Faction.

La menzione dell'arma chimica, invece, porta alla mente una simile storyline di The Falcon and The Winter Soldier che fu poi modificata a causa delle similarità con l'attuale emergenza sanitaria.

Cosa accadrà davvero nello show?

Intanto, aspettiamo ancora notizie in merito all'interprete del personaggio di Kate Bishop. Che il momento di scoprire chi lo porterà sullo schermo sia vicino?