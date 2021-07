Hawkeye, nuovi indizi sull'uscita della serie Marvel: Occhio di Falco arriverà a novembre?

Mentre Loki è arrivato all'ultimo episodio e i Marvel Studios hanno già svelato la data d'uscita del prossimo capitolo del MCU con il primo trailer ufficiale di What If...?, i fan continuano a domandarsi quando uscirà Hawkeye, l'attesa serie tv con Jeremy Renner.

I Marvel Studios non si sono espressi ufficialmente su una data d'uscita, anche se sappiamo che le prossime due serie tv per Disney+, ovvero Occhio di Falco e Ms. Marvel, usciranno entro la fine del 2021. Nelle ultime ore, però, nuovi indizi emersi sui social hanno spinto i fan a speculare su una possibile distribuzione nel mese di novembre per la serie dedicata all'Avenger di arco munito.

Tramite un post sul social network Instagram, Lauren Ridloff ha pubblicato una foto nella quale è ritratta insieme ad Alaqua Cox, attrice che interpreterà Echo in Hawkeye: nello scatto, che trovate in calce, viene indicato che la serie tv sarà pronta per l'"autunno", una stagione compresa tra il 22 settembre e il 21 dicembre che ad Hollywood generalmente viene identificata come "stagione pre-natalizia". Potrebbe non aiutare molto, dato che si parla comunque di un intervallo di tre mesi, ma un'altra co-protagonista di Hawkeye, Fra Fee, interprete del famoso personaggio dei fumetti di Occhio di Falco Kazimierz Kazimierczak, ha pubblicato una foto di un collare di Capitan America regalato al suo cane nella quale, tra i commenti, l'attore suggerisce il mese di novembre come 'data d'uscita'.

Di certo non un annuncio scolpito nella roccia, ma un'uscita novembrina per Hawkeye sembrerebbe a dir poco probabile soprattutto in vista di Ms. Marvel: come indicato dalla Disney alla presentazione dell'Investor Day dello scorso dicembre, infatti, Ms. Marvel sarà distribuita prima della serie con Jeremy Renner, che a sua volta rappresenterà l'ultimo appuntamento dell'anno. Al contrario, tenendo conto delle uscite cinematografiche, ovvero Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (settembre) e Eterni (novembre), c'è anche chi è convinto che Ms. Marvel arriverà ad ottobre e Hawkeye a dicembre, così che i Marvel Studios e la Disney possano concentrarsi mese per mese su un diverso progetto (Spider-Man: No Way Home, previsto per dicembre, è tecnicamente un'uscita Sony).

Secondo voi come si incastreranno le tante uscite MCU previste entro la fine del 2021? Fate partire le speculazioni nei commenti!