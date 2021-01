Hawkeye, la nuovo foto di Jeremy Renner dal set della serie Marvel

Thor: Love and Thunder ha iniziato le riprese questa settimana ma non è l'unica produzione in corso del Marvel Cinematic Universe. Jeremy Renner è impegnato a New York nella lavorazione di Hawkeye, e di recente la star ha pubblicato un'immagine direttamente dal set dello show tv. Nell'immagine si vede quella che sembra la stazione di una metro.

La foto è stata pubblicate nelle stories di Jeremy Renner e vede l'attore seduto su una sedia della produzione all'interno di una stazione metro.

Al cast di Hawkeye si è aggiunta anche Hailee Steinfeld (Il Grinta, Bumblebee), nel ruolo di Kate Bishop.



"Incredibile, mio Dio, poter finalmente confermarlo; è un tale onore, mio Dio, interpretare questo ruolo e sono così entusiasta" ha dichiarato emozionata l'attrice.

"Tornare al lavoro è stato così meraviglioso, mi sento così grata; è stato un anno davvero pazzo in cui non sapevo se sarebbe successo per un po', quindi, sono felice di tornare al lavoro e interpretare questo personaggio. Sarà davvero divertente. Sono entusiasta che la gente lo veda. Sono entusiasta di vederlo" ha concluso Steinfeld.

Oltre a Renner e Steinfeld, Hawkeye comprende nel cast Vera Farmiga nei panni di Eleanor Bishop, Fra Free nei panni di The Clown, Tony Dalton nel ruolo di Swordsman, Alaqua Cox nel ruolo di Echo e Florence Pugh che torna nei panni di Yelena Belova, che interpreterà anche in Black Widow.





Su Everyeye trovate tutto quello che sappiamo su Hawkeye. Inizialmente lo show con Jeremy Renner doveva essere un film.